« N’oubliez pas les enfants » : quel enfant remportera la victoire ce 24 décembre 2024 ?

« N’oubliez pas les enfants » au programme TV du mardi 24 décembre 2024 – La spéciale enfants de « N’oubliez pas les paroles » revient ce dimanche soir sur France 2. Passez le réveillon de Noël avec Nagui, ses zikos, le Père-Noël, et les enfants !





A suivre dès 21h10 sur France 2 ou en replay sur France.Tv.







« N’oubliez pas les enfants » du 24 décembre 2024, le programme

Après les Masters 2024 et le sacre de Laurens, France 2 vous convie à plonger dans la magie de Noël avec « N’oubliez pas les enfants », le rendez-vous incontournable des fêtes de fin d’année. Ce show festif transforme la chanson française en une compétition palpitante, accessible à toute la famille.

Animée par Nagui, l’émission mettra à l’honneur huit jeunes talents âgés de 10 à 13 ans : Maxime, Léana, Manon, Maëlle, Swann, Dario, Rémi et Clément. Ces prodiges de la chanson s’affronteront dans quatre duels musicaux spectaculaires, offrant un mélange unique d’énergie, de fraîcheur et de passion pour la chanson française.



Les règles restent les mêmes que pour les adultes, mais avec une touche de légèreté propre à leur âge. Chaque vainqueur pourra réaliser un rêve en remportant des cadeaux issus de sa liste de Noël.

Et ce n’est pas tout ! Les jeunes artistes uniront leurs talents pour soutenir une belle cause : jusqu’à 380 cadeaux seront offerts à l’opération Pères Noël Verts du Secours Populaire, permettant ainsi de partager l’esprit de Noël avec les plus démunis.

Le spectacle sera agrémenté par la présence des personnages emblématiques de Madagascar, qui feront vibrer le plateau de leur joie et de leur énergie contagieuse. Entre classiques intemporels et tubes modernes, préparez-vous à être éblouis par la mémoire et la vivacité de ces chanteurs en herbe.

Qui remportera cette compétition féérique et repartira les bras chargés de cadeaux ? Ne manquez pas cette soirée pleine d’émotion, de surprises et de générosité, suivie d’un Best of des meilleures performances des éditions précédentes, parfait pour patienter jusqu’à la messe de minuit.

« N’oubliez pas les enfants » : une célébration unique qui promet de faire briller vos fêtes de Noël !