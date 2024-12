« Les 12 coups de Noël » : quels invités et quels maîtres de midi ce 24 décembre 2024 sur TF1 ?

Publicité





« Les 12 coups de Noël » du mardi 24 décembre 2024 – En cette soirée de réveillon de Noël, Jean-Luc Reichmann vous donne rendez-vous sur TF1 pour « Les 12 coups de Noël ». Comme d’habitude, attendez-vous à vivre un Noël magique en compagnie de Jean-Luc Reichmann et de toute la famille des « 12 Coups de Midi » !





Rendez-vous dès 21h10 sur TF1 ou en replay sur TF1+.







Pour passer un Noël magique et inoubliable, quoi de mieux que de se réunir en famille devant les « 12 Coups de Noël » et partager des moments de joie, de jeu, de partage, de spectacle et de surprises.

« Les 12 coups de Noël » 2024 : quels invités et quels maîtres de midi ce soir ?

Ce soir, Michèle Bernier, Jarry, Soprano, Patrick Fiori et bien d’autres rejoindront les Maîtres de Midi les plus emblématiques pour une soirée exceptionnelle, dédiée aux téléspectateurs et aux Restos du Cœur.



Parmi eux, Émilien, le plus jeune Maître absolu des Maîtres de Midi, l’irrésistible Bruno, second sur le podium, Xavier, à tout jamais dans nos cœurs, et la si touchante et lumineuse Céline. Ensemble, ils uniront leurs talents et leur complicité pour offrir un Noël solidaire inoubliable.

Au programme : magie, défis, entraide et une bonne dose de rire, à savourer sans modération. Les surprises ne manqueront pas, avec notamment Michel Fugain qui animera un immense karaoké pour le plus grand plaisir du public. Les manches cultes des « 12 Coups de Midi » prendront des airs de fête, et les équipes se livreront une compétition amicale pour atteindre un objectif de taille : offrir 100 000 repas aux Restos du Cœur.

Mais ce n’est pas tout ! Les téléspectateurs auront également l’opportunité de remporter deux chèques, l’un de 24 000 € et l’autre de 48 000 €, pour embellir leur quotidien.

Préparez-vous à vivre une soirée magique, remplie de générosité, de partage et de convivialité. Rendez-vous ce mardi 24 décembre à 21h10 sur TF1 avec Jean-Luc Reichmann pour « Les 12 Coups de Noël » ! ✨

