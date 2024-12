Alexandra Ehle du 24 décembre 2024 : vos épisodes ce soir sur France 3

Publicité





Alexandra Ehle du 24 décembre 2024 – Ce mardi soir sur France 3, retrouvez votre série Alexandra Ehle. Au programme aujourd'hui, deux anciens épisodes.





A voir ou revoir dès 21h05 sur France 3 ou en replay, streaming vidéo et avant première sur France.TV.







Alexandra Ehle du 24 décembre 2024, vos épisodes ce soir

Saison 2, Épisode 2 « La peste » : Un homme est découvert sans vie à bord d’un bateau amarré au port de plaisance de Bordeaux. Les pustules qui constellent son corps et la couleur sombre de ses extrémités ne laissent aucun doute : il a succombé à la peste. Un périmètre de sécurité est aussitôt établi autour de l’embarcation, et les membres de sa famille, les dernières personnes à l’avoir côtoyé, sont placés en quarantaine sur leur domaine viticole. Très vite, Alex réalise que cette contamination n’est pas le fruit du hasard. Quelqu’un a délibérément inoculé le bacille à la victime, et le coupable se trouve nécessairement parmi ses proches.

Saison 5, Épisode 1 « Message pour l’éternité » : Une momie non répertoriée est découverte dans les réserves du musée archéologique de Bordeaux. Il s’agit de François Von Kert, brillant archéologue et président de l’Université de Lettres de Bordeaux, porté disparu depuis 70 jours. En menant l’autopsie, Alex, assistée de Paolo, un jeune spécialiste séduisant des techniques de momification, met en lumière un détail troublant : le meurtrier a utilisé une méthode digne d’un expert, maîtrisant parfaitement les rituels de la mythologie égyptienne. Cette révélation soulève de nombreuses questions. Pourquoi avoir opté pour une technique aussi complexe et risquée, susceptible de laisser des traces d’ADN ? Quelles motivations profondes ont poussé le tueur à commettre un acte aussi étrange et méticuleux ?…



