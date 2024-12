Star Academy 2024 : le programme de la semaine 8 et du prime du 1er décembre

Publicité





Star Academy du 7 décembre 2024, programme – Quel programme pour la huitième semaine des élèves à la Star Academy 2024 ? Après un prime spécial tournée riche en émotion et l’élimination de Julie, ils ne sont plus que 8 élèves au château de Dammarie-les-Lys ce dimanche.











Le prime comédies musicales

Et Michaël Goldman a déjà fait des révélations sur la semaine à venir et le prochain prime, qui aura lieu le samedi 7 décembre. Il s’agira d’un prime spécial comédies musicales et en rentrant au château hier soir, les élèves ont pu découvrir les décorations de Noël et le château illuminé !

Ce dimanche, Kendji Girac sera aux château et fera une surprise aux élèves !

Le planning de la semaine

L’emploi du temps de cette huitième semaine a été affiché au château.



Rendez-vous cet après-midi à 16h15 sur TF1 pour suivre la prochaine quotidienne de la Star Academy 2024. Et toutes les vidéos et le flux live sont à retrouver sur TF1+.