Star Academy : Axel Marbeuf dévoile son tout nouveau single co-écrit avec Maëlle !

Publicité





Révélé lors de la Star Academy 2023, où il s’était hissé jusqu’en demi-finale, Axel Marbeuf continue son ascension musicale avec la sortie de son tout nouveau single. Et cette fois, l’artiste a su s’entourer de talents reconnus pour ce projet très personnel.



Publicité





Intitulé « Tu m’entendras », ce morceau marque une collaboration inédite avec Maëlle, la grande gagnante de The Voice 2018. À leurs côtés, le compositeur Mammouth, connu pour son univers singulier et sa sensibilité artistique.

Sur Instagram, Axel s’est confié sur la genèse du titre.

« En février, j’ai eu la chance d’aller en studio avec Maëlle que vous connaissez très bien et avec un compositeur qui s’appelle Mammouth qui est hyper talentueux. Je voulais faire un single qui allait parler à toutes les personnes qu’on a essayé de mettre de côté ou qu’on a empêché de briller, peu importe dans quel projet. Et c’est comme ça qu’est née l’idée en studio de faire ce son, petit à petit. On l’a écrit ensemble. »