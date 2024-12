« Une nouvelle étincelle pour Noël » : votre téléfilm de Noël ce 13 décembre sur TF1 (histoire, interprètes)

Publicité





« Une nouvelle étincelle pour Noël » : histoire et interprètes du téléfilm sur TF1 ce vendredi 13 décembre 2024 – C’est un nouveau téléfilm de Noël qui vous attend ce vendredi après-midi sur TF1. Aujourd’hui il s’agit d’une rediffusion et il s’intitule « Une nouvelle étincelle pour Noël ».





A suivre dès 14h20, juste après « Plus belle la vie », sur TF1, puis en replay gratuit sur myTF1 pendant 7 jours.







Publicité





« Une nouvelle étincelle pour Noël » : l’histoire, le casting

Molly se rend dans le New Hampshire pour passer Noël auprès de sa fille. Ancienne professeure d’art dramatique, elle accepte de prendre en charge la mise en scène du spectacle de Noël local. Au fil des répétitions, une tendre complicité se développe entre elle et Hank, la vedette de la pièce. Pourtant, Molly hésite à s’ouvrir à cet amour naissant, encore hantée par le souvenir de son mari disparu. C’est sa fille Kristen qui l’encourage à tourner la page et à redécouvrir le bonheur.



Publicité





Avec : Jane Seymour (Molly), Joe Lando (Hank Marshall), Sarah Smyth (Kristin), Frances Flanagan (Bunny)

Notez qu’il sera suivi à 15h55 de la rediffusion « Le fabuleux destin de Noël ».

« Le fabuleux destin de Noël » : l’histoire et le casting

Alice et Jack, deux inconnus aux parcours de vie très différents, se croisent par hasard lors d’un mariage. Le courant passe immédiatement entre eux, mais Alice, encore marquée par l’échec d’une relation à distance, hésite à s’ouvrir à une nouvelle histoire. Sous les encouragements bienveillants de sa mère, Olga, elle commence peu à peu à envisager une nouvelle chance en amour. Tandis que leurs sentiments mutuels grandissent, Alice et Jack doivent composer avec des vies personnelles et professionnelles complexes, cherchant un équilibre pour faire prospérer leur relation naissante malgré les défis du quotidien.

Avec : Cindy Busby (Alice Marina), Benjamin Hollingsworth (Jack Toda), Kathie Lee Gifford (Olga), Hilary Jardine (Sally Ann Marina)