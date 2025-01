13h15 le dimanche du 12 janvier : au sommaire aujourd’hui

Publicité





13h15 le dimanche du 12 janvier 2025 : le sommaire aujourd’hui – Nouveau numéro inédit de « 13h15 le dimanche » cet après-midi avec Laurent Delahousse. On vous propose dès maintenant de découvrir ce qui vous attend aujourd’hui avec le numéro intitulé « Les secrets de la Tour ».





Rendez-vous dès 13h15 sur France 2 ou sur france.tv pour le replay.







« 13h15 le dimanche » du 12 janvier 2025 : le sommaire

Cette série en quatre épisodes du magazine »13h15 le dimanche » explore l’histoire fascinante de la tour Eiffel et de son créateur visionnaire, Gustave Eiffel.

Le 27 décembre 1923 marquait la disparition de cet ingénieur audacieux, qui a laissé à la France son œuvre la plus emblématique : la tour Eiffel, construite pour l’Exposition universelle de 1889, célébrant le centenaire de la Révolution française. Aujourd’hui, cette « Dame de fer » est un symbole mondial de la France, une icône parisienne qui attire près de sept millions de visiteurs chaque année, en faisant le monument payant le plus visité au monde.



Avec ses 40 ans de règne comme plus haute construction du monde, la tour Eiffel semble intemporelle. Pourtant, son histoire a été semée d’embûches. Elle a failli être détruite à plusieurs reprises et n’aurait même jamais dû voir le jour selon certains. Gustave Eiffel lui-même a traversé des périodes tumultueuses, allant jusqu’à être emprisonné. Durant la Seconde Guerre mondiale, la survie de la tour a également été mise en péril. Cette série documentaire revient sur ces moments clés et plonge dans les mystères de la tour la plus célèbre du monde.

La tour de Babel

« Et si on démontait la tour Eiffel ? » L’idée peut sembler absurde aujourd’hui, mais elle pourrait surgir dans un futur dystopique. Ce premier épisode imagine un affrontement entre « défenseurs de la tour » et « anti-tour », un écho aux controverses de sa construction en 1889. Un voyage entre passé et futur qui met en lumière des débats étonnamment similaires à ceux de l’époque de Gustave Eiffel.

300 mètres d’amour ?

En 1887, alors que la tour s’élève progressivement, sa forme singulière devient évidente : celle d’un gigantesque « A ». Mais pourquoi cette forme particulière ? Aurait-elle été inspirée par une femme qui aurait marqué Gustave Eiffel ? Ou bien la clé de cette énigme se cache-t-elle en Suisse, à Zurich, où un détail surprenant révèle que Gustave Eiffel n’était peut-être pas l’unique architecte de cette œuvre révolutionnaire ?

Cette série vous invite à redécouvrir l’histoire passionnante de la tour Eiffel sous un angle inédit, mêlant faits historiques et réflexions contemporaines.