13h15 le samedi du 11 janvier : au sommaire aujourd’hui

13h15 le samedi du 11 janvier 2025 : le sommaire aujourd’hui – Nouveau numéro inédit de « 13h15 le samedi » cet après-midi avec Laurent Delahousse. On vous propose dès maintenant de découvrir ce qui vous attend ce samedi dans le numéro intitulé « Les évasions du braqueur ».





Rendez-vous dès 13h15 sur France 2 ou sur france.tv pour le replay.







« 13h15 le samedi » du 11 janvier 2025 : le sommaire

Rédoine Faïd, braqueur multirécidiviste déjà condamné à deux reprises pour évasion, a de nouveau fait parler de lui en ce début d’année 2025. Placé à l’isolement depuis plus de onze ans, il a été mis en garde à vue et interrogé le mardi 7 janvier dans la prison ultra-sécurisée de Vendin-le-Vieil, dans le Pas-de-Calais, sur des projets d’évasion qu’il aurait tentés d’organiser en 2021 et 2023.

À 52 ans, Faïd est connu pour ses évasions spectaculaires, dont celle de 2018. Le 1er juillet de cette année-là, un hélicoptère avait atterri dans la cour de la prison de Réau. En moins de huit minutes, des hommes cagoulés et armés avaient réussi à l’exfiltrer. Après plusieurs mois de cavale, il avait été localisé et arrêté à Creil, dans l’Oise.



Le magazine « 13h15 le samedi » revient sur le parcours de ce braqueur et sur son dernier procès, en retraçant les étapes marquantes de son itinéraire et en recueillant les témoignages de rares observateurs de son histoire.