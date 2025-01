13h15 le samedi du 25 janvier : au sommaire aujourd’hui

Publicité





13h15 le samedi du 25 janvier 2025 : le sommaire aujourd’hui – Nouveau numéro inédit de « 13h15 le samedi » cet après-midi avec Laurent Delahousse. On vous propose dès maintenant de découvrir ce qui vous attend ce samedi dans le numéro intitulé « Mayotte, le combat pour la reconstruction ».





Rendez-vous dès 13h15 sur France 2 ou sur france.tv pour le replay.







« 13h15 le samedi » du 25 janvier 2025 : le sommaire

Le 14 décembre 2024, le cyclone Chido a frappé Mayotte, aggravant les problèmes de pauvreté et d’insécurité qui touchent déjà l’archipel. Un mois et demi plus tard, les équipes de « 13h15 le samedi » se sont rendues sur place pour rencontrer des Mahorais déterminés à reconstruire leur territoire.

Lors de sa visite le 30 décembre, le Premier ministre François Bayrou a réaffirmé son intention d’interdire les bidonvilles. Pourtant, dans l’urgence, ces habitations précaires ont refait surface dans certains quartiers du 101e département français.



Les Mahorais résistent malgré tout

Malgré la tempête qui a accentué leurs difficultés, les habitants de Mayotte refusent de se laisser abattre. Parmi eux, Nadjilat et son mari, mais aussi Anoueche et Jérôme, restaurateurs, policiers ou encore propriétaires de clubs de plongée. Ces Mahorais luttent au quotidien pour aller de l’avant.

Cependant, une nouvelle menace plane : le 11 janvier 2025, Mayotte a été placée en alerte rouge en raison de l’arrivée d’une deuxième tempête. Affaiblis mais combatifs, les Mahorais redoutent les impacts de ce nouvel événement climatique.