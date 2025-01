Audiences 10 janvier 2025 : « César Wagner » leader, le « Bigdil » fait mieux que Panacloc !

Publicité





Audiences 10 janvier 2025 – C’est France 2 est encore une fois arrivé en tête des audiences vendredi soir avec la nouvelle saison de la série « César Wagner », qui a captivé 3,98 millions de téléspectateurs en moyenne pour 21,9% de pda. C’est en baisse sur une semaine.





C’est loin devant France 3 avec le numéro inédit de « La boîte à secrets », qui a intéressé 1,92 millions de téléspectateurs pour 11,7% de pda.







Publicité





Audiences 3 janvier 2025 : les autres chaînes

RMC Story complète le podium avec le second numéro inédit du retour du jeu de Vincent Lagaf’ « Le Bigdil », qui a rassemblé 1,78 million de téléspectateurs pour 10,1% de pda. Succès confirmé et la chaîne se classe devant TF1 et M6 !

Après le flop et la déprogrammation de « Gladiators », TF1 n’est que 4ème avec le spectacle « Jeff Panacloc Adventure » qui n’a intéressé que 1,49 million de téléspectateurs pour 9,2% de pda.



Publicité





M6 suit avec la rediffusion du film « 30 jours max », qui a rassemblé 1,18 million de téléspectateurs pour 6,7% de pda.

Source chiffres audiences : Médiamétrie