Star Academy du 11 janvier : la première demi-finale ce soir sur TF1, qui sera éliminé ? (VIDÉO)

Star Academy du 11 janvier 2025, la première demi-finale ce soir sur TF1 – Nikos Aliagas vous donne rendez-vous ce samedi soir sur TF1 pour la première demi-finale de la Star Academy 2023. Après l’élimination d’Ulysse la semaine dernièr, ce soir un nouvel académicien sera éliminé aux portes de la grande finale et on connaitra le nom du premier finaliste !





À suivre sans faute dès 21h10 sur TF1 ou en replay et streaming vidéo sur TF1+.







Star Academy du 11 janvier 2025, le programme du prime 13

Ce soir, c’est le quatorzième prime de la Star Academy. C’est première demi-finale, qui oppose Charles à Marine ! Les élèves seront ce soir aux côtés de Sting, Shaggy, Charlotte Cardin, Charlie Winston, Santa, et Camélia Jordana.

Charles et Marine sont en danger et l’un d’eux sera éliminé ce soir, aux portes de la grande finale. Celui qui aura eu le plus de votes du public sera finaliste de la Star Academy 2024 !



La liste des chansons de ce prime

Avec les artistes invités :

– Charlotte Cardin et Marine « Feel good »

– Charlie Winston et Charles

– Santa avec Charles et Marine sur un medley

– Camélia Jordana avec Ebony et Franck « Facile »

– Sting avec Charles et Marine sur « Message in a Bottle »

– Shaggy avec Ebony et Franck sur « Angel »

Les solos / duos des académiciens :

– Charles « SOS d’un terrien en détresse » de Daniel Balavoine

– Marine « My heart will go on » de Céline Dion

– Charles et Noah « C’est dit » de Calogéro

– Charles et Marine « Greatest love of all » de Whitney Houston

– tableau de Franck sur « Heal » de Tom Odell

Tous ensemble :

– l’hymne « Recommence moi »

– Collégiale « Le sens de la vie » de Tal

VIDÉO Star Academy du 11 janvier 2025, la bande-annonce

vidéo à venir

Star Academy 2024, sondage demi-finale 1