Ça commence aujourd’hui du 29 janvier 2025 : sommaire de l’émission et extrait vidéo

Ça commence aujourd’hui du 29 janvier 2025, le sommaire – Ce mercredi après-midi et comme chaque jour sur France 2, Faustine Bollaert vous propose deux nouveaux numéros du magazine « Ça commence aujourd’hui ». Aujourd’hui, le numéro inédit a pour thème « Ados en fugue : l’attente insoutenable des parents ».





Rendez-vous dès 13h55 sur France 2 ou sur france.tv pour le replay.







Ça commence aujourd’hui du 29 janvier 2025 à 13h55 « Ados en fugue : l’attente insoutenable des parents » (inédit)

De 13 à 17 ans, Manon a enchaîné les fugues. D’abord brèves, elles se sont prolongées jusqu’à durer plusieurs semaines, voire des mois. Sa rencontre avec son compagnon, aujourd’hui père de ses enfants, a marqué un tournant dans sa vie.

« Fugues : comprendre nos ados », des témoignages bouleversants à découvrir cet après-midi sur France 2.



Et à 15h05 : « Un patron trop insistant » (rediffusion)

Le harcèlement sexuel au travail est un sujet de plus en plus médiatisé. Officiellement, de nombreux employeurs affirment s’engager contre ce fléau, mais la réalité est parfois toute autre. Les choses ont-elles réellement évolué ? Nos invitées en doutent et prennent la parole pour dénoncer ces comportements et les abus de pouvoir qui persistent.

Extrait vidéo de Ça commence aujourd’hui du 29 janvier 2025

De 13 à 17 ans, Manon a multiplié les fugues. Au début de courtes durées, puis elles se sont allongées jusqu'à des semaines, voire des mois. C’est en rencontrant son conjoint actuel et père de ses enfants, qu’elle s’est stabilisée. Fugues, comprendre nos ados, à 13h50. pic.twitter.com/cO3tCJF0OS — Ça commence aujourd’hui (@CaCommenceAuj) January 29, 2025

Retrouvez Faustine et ses invités ce mardi après-midi dans « Ça commence aujourd’hui » dès 13h55 sur France 2.