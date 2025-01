Les 12 coups de midi du 29 janvier : Emilien fait fort, nouvel indice sur l’étoile mystérieuse, qui s’y cache ?

Publicité





Les 12 coups de midi du 29 janvier 2025, 489ème victoire d’Emilien – Nouvelle victoire pour Emilien ce mercredi midi dans « Les 12 coups de midi ». Le Maître de Midi a fait fort aujourd’hui en signant un Coup de Maître à 10.000 euros et il a pu tenter sa chance face à l’étoile mystérieuse sur laquelle un nouvel indice est apparu.











Les 12 coups de midi du 29 janvier, l’étoile mystérieuse dévoilée dans moins de 2 semaines

Emilien voit sa cagnotte grimper à 1.985.865 euros de gains et cadeaux. Du côté de l’étoile mystérieuse, une lampe marocaine apparait désormais. Elle rejoint les indices présents : un paysage de montagne, une grenade, une statut de la justice, un toboggan, une caravane, et une comète. Sans conviction, Emilien a proposé le nom de McFly. Mais c’est raté !

Qui se cache derrière cette étoile mystérieuse ? D’après les indices, chez Stars-Actu, on penche toujours pour l’acteur américain Tom Hanks. Voici pourquoi :

– La statue de la justice : un clin d’œil à « Philadelphia ».

– La grenade : une référence à « Il faut sauver le soldat Ryan ».

– La comète : en rapport avec « Apollo 13 ».

– Le toboggan : il pourrait évoquer « Toy Story », où Tom Hanks prête sa voix à Woody.

– La caravane : l’acteur était célèbre pour sa caravane personnelle, qu’il utilisait sur tous ses tournages et a vendue en 2021.

– Le cheeseburger : un lien avec la scène chez Burger King dans « Le Terminal ».

– La lampe marocaine : il a tourné le film « Un hologramme pour le roi » au Maroc et a déclaré son amour pour le pays

Noms déjà proposés pour cette étoile : Didier Deschamps, France Gall, Michel Berger, Carlito, McFly



Les 12 coups de midi, vidéo replay du 29 janvier

Et si vous n’avez pas pu voir l’émission de ce mercredi midi, retrouvez la en replay directement sur TF1+v