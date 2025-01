Les 12 coups de midi : l’élimination d’Émilien après avoir passé un énorme cap ?

Publicité





Les 12 coups de midi, Emilien éliminé ? – Emilien est Maître de Midi du jeu quotidien de TF1 « 12 coups de midi » depuis près d’un an et demi. Du jamais vu et on peut dire que ça commence à sérieusement agacer bon nombre de téléspectateurs. Mais Emilien sera-t-il éliminé prochainement ? Réponse !





En effet, les tournages du jeu de TF1 se poursuivent en ce moment avec Jean-Luc Reichmann. Et c’est encore et toujours Emilien qui est Maître de Midi !







Selon nos informations, Emilien a décroché l’étoile mystérieuse actuelle il y a déjà un petit moment en tournage et il a ainsi franchi l’incroyable barre des 2 millions d’euros de gains.

Mais toujours pas d’élimination en vue. Et on se demande jusqu’à quand ça va durer, d’autant qu’à l’antenne, Emilien a reconnu hier qu’il continuait de réviser et qu’une personne du public lui avait même offert un livre sur la gastronomie afin de combler ses « lacunes » dans ce domaine.



Autant dire qu’Emilien n’abandonnera jamais et il va falloir un candidat très fort pour réussir à le sortir à la loyale. Quand cela arrivera-t-il ? Suspense !