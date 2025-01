Demain Nous Appartient spoiler : Karim fait une découverte capitale ! (vidéo épisode du 22 janvier)

Publicité





Demain nous appartient spoiler – Karim va faire une découverte capitale dans votre série quotidienne TF1 « Demain nous appartient ». En effet, dans quelques jours, alors qu’après Violette et François, Octave a été agressé à son tour, Karim va faire le lien avec une ancienne affaire non résolue. Il explique à Martin qu’il est certain que c’est la même personne derrière les deux affaires !











Au commissariat, l’enquête sur les agressions de Violette, Octave et François Lehaut avance. Karim Saeed propose une nouvelle piste au commandant Constant. Grâce à Sara, l’équipe a découvert que les agressions sont liées aux signes astrologiques. Karim a creusé davantage cette hypothèse et a découvert une affaire similaire remontant à 1984, présentant le même mode opératoire et se déroulant dans la même région. A l’époque, le coupable n’a jamais été arrêté et sa dernière victime est décédée !

Martin et Karim craignent qu’une nouvelle agression finisse aussi mal qu’à l’époque. Ils doivent absolument le retrouver !

Demain nous appartient spoiler, extrait vidéo de l’épisode 1863 du 22 janvier 2025 : Karim identifie l’agresseur

Pour voir la vidéo, rendez-vous sur TF1+ en cliquant ici.

