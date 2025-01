Un Si Grand Soleil du 20 janvier : le témoignage de Tom va tout changer (résumé épisode 1559 en avance)

Publicité





Un si grand soleil du 20 janvier 2025, spoiler résumé de l’épisode 1559 en avance – Que va-t-il se passer lundi dans votre série quotidienne « Un si grand soleil » ? Si vous êtes curieux d’en savoir plus, on vous propose dès maintenant de découvrir ce qui vous attend dans l’épisode du lundi 20 janvier 2025.





Attention spoiler, ne pas lire si vous ne voulez pas savoir.







Elise interroge la mère de Maéva, qui est inquiète car elle ne sait pas où est sa fille. Elle ne l’a pas vue depuis le petit déjeuner hier matin. Elise lui demande si elle est partie avec Tom, Carine dit que c’est possible. Elise lui dit que Tom est recherché pour meurtre. Elise va faire analyse les affaires de Maéva, elle la tient au courant. Carine appelle Nathalie, aucune des deux n’a de nouvelles. Tom et Maéva sont sur messagerie. Alix appelle Nathalie, elle lui dit de la rejoindre à la galerie pour lui donner des infos. Elle lui demande de prévenir la maman de Maéva pour qu’elle vienne aussi.

Chez Cécile, l’ambiance est tendue. Cécile demande à Achille s’il a réussi à joindre Tom mais non, il est toujours sur messagerie. Cécile dit que ça ne jouera pas en sa faveur. Achille est convaincu qu’il n’a tué personne et lui demande de parler au procureur. Mais Cécile dit que ça ne marche pas comme ça. Elle insiste pour savoir s’il sait où il est, Achille assure que non, il ne le couvre pas. Cécile a du mal à le croire, Achille préfère s’en aller.



Achille part au lycée, il essaie de joindre Maéva. Il lui laisse un message. Au lycée, Achille parle à Noura et Tiago de la disparition de Tom, il angoisse. Noura et Tiago proposent de passer la soirée avec lui, Achille finit par accepter.

A la galerie, Alix rassure Nathalie et Carine : leurs enfants vont bien et sont en sécurité. Ils sont partis en bateau avec un ami ! Carine veut savoir qui c’est, Alix ne peut rien leur dire. Ils ont quitté Montpellier à cause de la peur de Tom, qui ne voulait pas se faire arrêter. Ils reviendront à Montpellier quand les flics auront retrouvé le vrai coupable. Nathalie veut savoir où ils sont, Alix assure qu’elle ne sait pas.

A la paillotte, Emma reproche à Hélène de venir. Elle lui dit qu’à cause de lui Tom est accusé de meurtre et qu’il a pris la fuite. Hélène jure qu’elle s’en veut, elle a dit à la police qu’il n’a rien fait. Emma lui dit que si elle ne revoit plus son frère, elle la tiendra pour responsable. Virgile intervient et demande à Emma de la laisser…

Achille parle à Charlotte de son mensonge et de sa mère. Ils sont sous le choc pour Tom. Achille ne comprend pas qu’il ne lui ait rien dit et qu’il l’ait laissé sans nouvelle. Il n’a pas envie d’aller en cours, Charlotte l’encourage à sécher… Ils loupent le cours de Sohan.

Becker fait le point avec le procureur, il pense que Tom et Maéva ont fuit à l’étranger. Le procureur reproche à Becker que son équipe n’ait pas réussi à les intercepter. Becker pense qu’ils ont été aidé : une cavale ne s’improvise pas.

Sohan interroge Tiago au sujet d’Achille et Charlotte. Mais il ne sait pas où ils sont. Sohan appelle Charlotte, elle est sur messagerie. Il lui demande de la rappeler et vite.

Manu interroge Yann sur l’enquête. Il dit que Tom lui a filé entre les doigts alors qu’il allait le choper. Manu avoue avoir déjà eu à faire à lui. Il dit que c’est la petite délinquance, il se tient à carreau depuis un moment. Yann dit qu’un ami l’aurait aidé à s’enfuir mais ça ne dit rien à Manu…

Johanna remarque que Florent n’est pas au top. Cécile ne répond pas à ses messages, quand elle s’inquiète pour son fils plus rien ne compte. Johanna ne comprend pas et à sa place, elle aurait lâché l’affaire depuis longtemps. Florent dit qu’il est juste patient.

Sohan retrouve Charlotte, elle lui reproche d’avoir séché et de ne pas l’avoir rappelé. Elle était avec Achille, qui n’avait pas le moral. Sohan est en colère… De son côté, Achille et Cécile sont avec Noura et Tiago. Ils mangent des pizzas. Achille remercie sa mère.

Au commissariat, Florent reçoit un appel de Cécile. Elle le remercie pour son message, elle pense qu’elle s’est montée la tête pour rien pour Achille. Elle est désolée d’avoir gâché leur soirée. Florent ne lui en veut pas. Il raccroche et va montrer à Becker une vidéo de Tom. Il a enregistré son témoignage, il assure qu’il n’a pas tué Belvis et explique tout. Becker demande à Florent ce qu’il veut qu’il fasse avec ça, le juge va lui rire au nez. Florent lui dit que ça reste un témoignage, il ne viendra jamais physiquement témoigner car il a trop peur. Becker lui dit de lui dire de venir les voir, Florent est d’accord avec lui mais ça reste intéressant : il parle d’une 3ème personne qui se serait embrouillé avec Belvis ! Il pense qu’ils s’acharnent sur un innocent.

