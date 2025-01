Demain Nous Appartient spoiler : Mona perdue et triste, elle confie que... (vidéo épisode du 15 janvier)

Publicité





Demain nous appartient spoiler – Mona a-t-elle perdu Joël dans votre série quotidienne « Demain nous appartient » ? Dans quelques jours, la cheffe du Spoon se confie à Mélody et Audrey, Joël est devenu glacial depuis qu’elle a refusé de vivre avec lui. Elle pense que c’est fini.











Publicité





Au Spoon, Mona fait écouter à Audrey et Mélody le dernier message vocal de Joël, elle est très inquiète. Tout a changé depuis qu’elle a refusé de vivre avec lui : Joël semble distant, il ne prend plus de ses nouvelles et son comportement n’est plus le même. Malgré les efforts d’Audrey et Mélody pour la réconforter, Mona ne peut s’empêcher de penser que son histoire d’amour touche à sa fin. Joël a-t-il vraiment décidé de mettre un terme à leur relation ?

A LIRE AUSSI : Demain Nous Appartient spoilers : de nouvelles victimes, un rapprochement surprise, les résumés jusqu’au 31 janvier 2025

Demain nous appartient spoiler, extrait vidéo de l’épisode 1858 du 15 janvier 2025 : Mona et Joël proches de la rupture

Pour voir la vidéo, rendez-vous sur TF1+ en cliquant ici.



Publicité





Pour ne rien louper des infos et replay de Demain nous appartient, rejoignez la page fans sur Facebook ici

Demain nous appartient, c’est du lundi au vendredi à 19h20 sur TF1 et bien sûr en replay TF1+.