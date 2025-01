« Les jeunes amants » : histoire et interprètes du film inédit ce soir sur France 3 (13 janvier)

Publicité





« Les jeunes amants », c’est le film inédit qui vous attend ce lundi soir sur France 3. Un film de Carine Tardieu et Agnès De Sacy, avec Fanny Ardant, Melvil Poupaud, et Cécile de France dans les rôles principaux.





A découvrir à partir de 21h05 sur France 3. Vous pouvez aussi le voir en streaming sur France.TV via sa fonction direct.







« Les jeunes amants » : histoire

Shauna, 70 ans, libre et indépendante, a longtemps mis sa vie amoureuse entre parenthèses. Pourtant, elle se trouve bouleversée par le retour de Pierre, un homme de 45 ans qu’elle avait à peine croisé des années auparavant. Contre toute attente, Pierre ne la perçoit pas comme « une femme d’un certain âge », mais comme une femme séduisante et désirable, qu’il n’hésite pas à aimer. Mais leur attirance est compliquée par une réalité incontournable : Pierre est marié et père de famille.



Casting : interprètes

Avec dans les rôles principaux : Fanny Ardant, Melvil Poupaud, Cécile de France

Bande-annonce