Des racines et des ailes du 22 janvier : le sommaire ce soir sur France 3

Des racines et des ailes du 22 janvier 2025 – C’est un inédit de votre magazine « Des racines et des ailes » qui vous attend ce soir sur France 3. Pour ce numéro, Carole Gaessler vous emmène entre les Alpes et la Provence, à la rencontre de passionnés qui se battent pour faire vivre ce territoire d’exception.





Des racines et des ailes du 22 janvier « Terroirs d’excellence dans les Alpes provençales »

À Saint-Paul-de-Vence, Sonia Godet s’est lancée dans l’aventure audacieuse de redonner vie à la maison de parfum fondée par son arrière-grand-père. Son nouveau défi : concevoir un parfum unique pour l’un des hôtels les plus prestigieux de la Côte d’Azur. Sur les hauteurs des Alpes-Maritimes et au plateau de Valensole, elle partira en quête de senteurs emblématiques pour créer cette fragrance inédite.

Fanny Vayson, de son côté, met en avant une céréale d’exception pour valoriser le château familial du Barroux. En partenariat avec son mari, elle s’est tournée vers la production d’un spiritueux haut de gamme élaboré à partir du petit épeautre, surnommé « l’or de la Provence ». Ensemble, ils sont les seuls en France à fabriquer du whisky avec cette céréale ancestrale.



Dans la vallée de la Roya, dans l’arrière-pays niçois, l’architecte Antoine Madelénat s’efforce de préserver un patrimoine méconnu : les chapelles de pénitents. Sur la mythique route du sel, il explorera ces édifices, témoins d’une époque où cette denrée précieuse a façonné la richesse de la région. À l’église de Saorge, il assistera à une performance unique mêlant orgue et cinéma.

L’historien Philippe Thomassin, quant à lui, retracera l’œuvre des grands bâtisseurs de forteresses imprenables. En suivant les traces de Vauban, il mettra en lumière une véritable ceinture de pierre reliant les Hautes-Alpes à la Méditerranée. Près du col de Tende, il nous plongera également dans l’histoire méconnue du Vallo Alpino, un réseau de petites fortifications construites par les Italiens avant la Seconde Guerre mondiale.

Enfin, la Provence révèle aussi ses trésors gourmands. Charles-Henri Bagnol et Jean Silvain cultivent leurs propres amandes pour confectionner un nougat d’exception. Aux côtés de Pierre Lilamand, un artisan passionné, Charles-Henri découvrira également les secrets des fruits confits, une spécialité emblématique de la gastronomie provençale.