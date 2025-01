Gladiators du 3 janvier 2025 : l’épisode 2 ce soir sur TF1 (VIDÉO)

Publicité





« Gladiators » au programme TV du vendredi 3 janvier 2025 – Ce vendredi soir, Hélène Mannarino, Jean-Pierre Foucault et Denis Brogniart vous donnent rendez-vous pour l’épisode 2 inédit de « Gladiators ».





Rendez-vous dès 21h10 sur TF1 puis en replay sur TF1+.







Gladiators : rappel du concept

LE NOUVEAU SPECTACLE FAMILIAL ÉPIQUE ET SPORTIF

Plongez dans un univers inédit qui allie compétition, courage et dépassement de soi, conçu pour émerveiller toutes les générations. Dans la plus grande arène de France, des challengers ordinaires osent affronter des athlètes extraordinaires. Bienvenue dans *GLADIATORS*, une aventure spectaculaire où se mêlent force, endurance et esprit de famille.

LE CONCEPT

Gladiators met en scène des hommes et des femmes issus de tous horizons, âgés de 21 à 47 ans, déterminés à affronter 16 Gladiateurs d’élite : 8 hommes et 8 femmes. Ces athlètes de haut niveau, véritables icônes de puissance et de détermination, portent des noms évocateurs comme Goliath, Apollo, Flamme, ou encore Électra. Experts en CrossFit, sports de combat ou disciplines extrêmes, ils incarnent la force et la confiance.

Les challengers, quant à eux, viennent de toutes les régions et professions – policiers, médecins, infirmiers – et se lancent dans un défi colossal.



LA MÉCANIQUE DU PROGRAMME

Dans chaque épisode, 8 challengers – 4 hommes et 4 femmes – s’affrontent dans des épreuves spectaculaires. Quatre jeux XXL mettront à l’épreuve leur agilité, leur endurance et leur courage face aux Gladiateurs. L’objectif : accumuler des points pour obtenir un avantage lors de l’épreuve ultime, L’Éliminator. Ce parcours exigeant mobilise toutes les compétences développées au fil des épreuves.

À l’issue de la compétition, les meilleurs accèdent à la grande finale. Les deux vainqueurs – un homme et une femme – décrocheront le prestigieux Casque d’Or et se partageront 50 000 euros, tout en gagnant le respect éternel des Gladiateurs.

Un mélange explosif de défis sportifs et de moments inoubliables pour toute la famille, où chacun peut trouver son héros et vibrer au rythme de valeurs fortes comme la persévérance et le dépassement de soi.

UN FORMAT AU SUCCÈS MONDIAL

Créé en 1989 aux États-Unis, le concept Gladiators a conquis le monde, avec des adaptations en Australie, au Danemark, au Japon, en Afrique du Sud et plus récemment en Angleterre, où il a réalisé en 2024 le plus gros lancement de divertissement sur BBC One depuis 7 ans. Inspiré de la série American Gladiators, imaginée par Johnny C. Ferraro et Dan Carr, ce format culte, distribué par Amazon MGM Studios Distribution, débarque enfin en France.

Préparez-vous à vivre une compétition légendaire, à découvrir des Gladiateurs plus redoutables que jamais et à applaudir des challengers prêts à tout donner. Gladiators France promet du sport, des émotions fortes et des moments inoubliables. Soyez prêts pour l’aventure !

VIDÉO « Gladiators », extrait du 3 janvier

« Gladiators » ça continue ce soir, vendredi 3 janvier 2025, dès 21h10 sur TF1 et TF1+.