Ici Tout Commence spoiler : une grande nouvelle pour Léonard (vidéo épisode du 9 janvier)

Publicité





Ici tout commence spoiler – Une grande nouvelle attend Léonard dans votre série culinaire de TF1 « Ici tout commence ». En effet, dans quelques jours, Antoine Myriel va décider de le changer de chambre et il n’aura plus à supporter le harcèlement de Gaspard !











Publicité





Gaspard continue de rendre la vie impossible à Léonard. Cette fois, il l’accuse de l’avoir enfermé dans les douches de l’Institut et de lui avoir volé ses affaires. Pire, il inverse les rôles et l’accuse de harcèlement ! Face à cette situation délicate, Antoine Myriel n’a d’autre choix que de décider un changement de chambre pour séparer les deux garçons. Lorsqu’il comprend qu’il peut enfin avoir un nouveau colocataire, Léonard saisit immédiatement cette opportunité. Et, coup de chance, le candidat idéal pour remplacer Gaspard est juste à côté de lui : Quentin !

Quentin et Léonard vont donc se retrouver ensemble tandis que Malik va hériter de Gaspard…

A LIRE AUSSI : Ici Tout Commence spoiler : Joachim ment à Clotilde (vidéo épisode du 9 janvier)



Publicité





Ici tout commence spoiler extrait vidéo épisode 1086 du 9 janvier 2025, Léo débarrassé de Gaspard

Pour visionner cette vidéo, retrouvez là directement sur TF1+ en cliquant ici.

Pour ne rien louper des infos, scoops, spoilers et replay de Ici tout commence, rejoignez la page fans sur Facebook ici

Ici tout commence, c’est tous les soirs, du lundi au vendredi, à 18h30 sur TF1. Vous avez loupé un épisode ? Rattrapez-vous durant 7 jours via la page dédiée de TF1+.