« La Belle et le Clochard » : le dessin-animé culte ce soir sur M6 (4 janvier 2025)

« La Belle et le Clochard » est au programme TV du samedi 4 janvier 2025 – En ce premier samedi soir de l’année, M6 rediffuse le film d’animation des studios Disney « La Belle et le Clochard » !





Rendez-vous dès 21h10 sur M6 mais aussi en streaming sur 6play via sa fonction direct.







« La Belle et le Clochard » : votre film

Lady, une charmante petite cocker de race, choyée et habituée à une vie confortable dans une maison cossue d’un quartier huppé de la Nouvelle-Angleterre, croise le chemin de Clochard, un chien des rues débrouillard et au grand cœur. Ensemble, ils embarquent dans une aventure qui les mènera à découvrir l’amour, malgré les obstacles. Parmi ces épreuves, ils devront affronter la malice des inséparables chats siamois de tante Sarah, Si et Am, aussi diaboliques que sournois.

Vidéo

Au cas où certains n’auraient jamais vu le film, si si il y en a encore, (re)voici quelques images….



