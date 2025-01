Ici Tout Commence spoiler : Carla et Souleymane prennent une lourde décision (vidéo épisode du 8 janvier)

Publicité





Ici tout commence spoiler – Carla et Souleymane vont devoir prendre une lourde décision la semaine prochaine dans votre série de TF1 « Ici tout commence ». En effet, dans quelques jours, alors que Carla n’est plus que l’ombre d’elle-même depuis sa rupture avec Bérénice et qu’elle n’a même pas fêté ses 20 ans, Souleymane a une idée…











En effet, Souleymane pense que Bérénice la rejette à cause de lui. Ils sont trop proches et tant qu’ils ne seront, Bérénice ne pourra pas lui faire confiance ! Par amitié pour Carla, il pense qu’il faut qu’ils arrêtent de se voir. Carla refuse de tirer un trait sur son meilleur ami mais Souleymane lui fait remarquer qu’elle n’est plus du tout comme avant. Ils n’ont pas le choix : ils doivent prendre leur distance pour que Bérénice revienne vers Carla !

Ici tout commence spoiler extrait vidéo épisode 1085 du 8 janvier 2025, Carla va devoir laisser Souleymane

Ici tout commence, c’est tous les soirs, du lundi au vendredi, à 18h30 sur TF1. Vous avez loupé un épisode ? Rattrapez-vous durant 7 jours via la page dédiée de TF1+.