Linh : quel âge a la chanteuse découverte dans The Voice en 2012 ?

La chanteuse Linh fait un gros carton avec son titre « Je pense à vous », qui est actuellement le titre le plus shazamé de France. Et la jeune femme est la française la plus diffusée en radio ce moment ! Mais qui est Linh et quel âge a-t-elle ?











Vous ne vous en souvenez surement pas mais Linh a été découverte en 2012 dans la saison 1 de « The Voice ». A l’époque, elle s’était présentée sous son véritable prénom, Pauline, avec son frère Julien. Linh avait alors 17 ans ! Elle aura donc 30 ans cette année.

Mais c’est en 2024 que la carrière de Linh est réellement lancée. Elle est passée sur le plateau de la Star Academy il y a quelques semaines, où elle a chanté avec Franck. Et son premier EP « Signé, Linh » est sorti en octobre dernier.

VIDÉO la chanteuse Linh en 2012 dans The Voice

Voici la vidéo de leur audition à l’aveugle. A l’époque, Louis Bertignac et Garou s’étaient retournés.



