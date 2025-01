C dans l’air du 20 janvier 2025 : les invités et le sommaire

Publicité





C dans l’air du 20 janvier 2025, invités et sommaire – Ce lundi et comme chaque soir sur France 5, Caroline Roux vous donne rendez-vous pour un nouveau numéro inédit de « C dans l’air ». Quels sont les invités et le sommaire de l’émission aujourd’hui ? On vous dit tout.





C dans l’air du 20 janvier 2025 : le sommaire

⬛ L’investiture de Donald Trump

Donald Trump fait son retour à la tête des États-Unis, devenant officiellement le 47ᵉ président ce 20 janvier à 12 heures à Washington (18 heures à Paris). Après une campagne marquée par des déclarations percutantes depuis son élection en novembre, il entame ce nouveau mandat dans une capitale glaciale. Contrairement à la tradition, sa prestation de serment se déroulera sous la rotonde du Capitole, devant une assistance triée sur le volet. Parmi les invités figurent des dirigeants étrangers proches des mouvements réactionnaires, tels que l’Argentin Javier Milei et l’Italienne Giorgia Meloni. Plusieurs figures de l’extrême droite européenne, dont Nigel Farage, Marion Maréchal, Éric Zemmour et des représentants du Rassemblement National, seront également présents. Des géants de la technologie et des cryptomonnaies, comme Elon Musk, Jeff Bezos et Mark Zuckerberg, occuperont les premiers rangs, symbolisant leur soutien à Trump.



Avec une majorité au Congrès, l’appui de la Cour suprême et des grandes entreprises technologiques, Trump promet un mandat encore plus audacieux que le précédent. « J’agirai avec une vitesse et une force sans précédent », a-t-il déclaré devant une foule enthousiaste à Washington. Parmi ses premières actions, il prévoit la signature d’une centaine de décrets, dont certains sur l’immigration, avec des projets de « déportations massives » de clandestins, et sur le commerce, incluant des droits de douane accrus et une suspension temporaire de l’interdiction de TikTok pour permettre sa revente.

En politique internationale, son administration, représentée par Marco Rubio, adopte un discours musclé, dénonçant un « ordre mondial obsolète et nuisible ». Ces positions inquiètent les Européens, notamment en France, où François Bayrou et Stéphane Séjourné appellent à une réaction unie face à la domination américaine.

Donald Trump s’engage également à lutter contre le « wokisme », une priorité pour son administration. Dans des États comme le Texas et la Floride, des livres sur la sexualité et le racisme sont retirés des bibliothèques, suscitant des tensions avec les citoyens et les groupes conservateurs.

Les premières décisions du président américain pourraient remodeler profondément les relations internationales et bouleverser l’équilibre en Europe et en France. Reste à savoir comment ces changements affecteront les alliances et les politiques économiques mondiales.

