Un Si Grand Soleil spoiler : les aveux d’Hélène, Ludo retrouve Margot (épisode du 23 janvier 2025)

Un si grand soleil spoiler épisode 1562 du 23 janvier 2025 – Hélène va passer aux aveux cette semaine dans votre série quotidienne de France 3 « Un si grand soleil »



Choquée en ayant découvert dans l’article de Midi Libre que Belvis faisait du trafic d’enfants et qu’il l’avait utilisée, Hélène l’a empoisonné. Elle a mis de la digitaline dans sa gourde, la bonne dose pour provoquer son arrêt cardiaque.

Johanna, l’avocate d’Hélène, décide de demander une expertise psychiatrique. De son côté, Yann pense qu’elle n’a juste aucun remord mais qu’elle est responsable de ses actes.

De son côté, Flore se confie à Ludo sur son passé avec le père de Tiago, qui était un cambrioleur recherché par police. Il a pris la fuite et c’est pour ça qu’il l’a abandonnée avec leur bébé… Dans la rue, Ludo croise Margot ! Et s’il la trouve toujours aussi belle et qu’il l’invite à boire un verre, Margot explique à Cécile que c’était gênant et qu’elle n’avait rien à lui dire !



