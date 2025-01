« Maman le jour, strip-teaseuse la nuit » : votre téléfilm inédit ce 24 janvier sur TF1 (histoire, interprètes)

Publicité





« Maman le jour, strip-teaseuse la nuit » : histoire et interprètes du téléfilm sur TF1 ce vendredi 24 janvier 2025 – C’est un nouveau téléfilm inédit qui vous attend ce vendredi après-midi sur TF1. Et aujourd’hui, il s’intitule « Maman le jour, strip-teaseuse la nuit ».





A suivre dès 14h20, juste après « Plus belle la vie », sur TF1, puis en replay gratuit sur TF1+ pendant 7 jours.







« Maman le jour, strip-teaseuse la nuit » : l’histoire, le casting

Lorsque sa fille Ashley disparaît sans laisser de trace, Cheryl se lance dans une quête acharnée pour la retrouver. Elle décroche un emploi dans le dernier lieu où Ashley a été aperçue : un club de strip-tease. Là, elle rencontre Jake, un barman séduisant et bienveillant, qui décide de l’aider dans ses investigations. Les suspects ne manquent pas : Beckett, l’ex-petit ami d’Ashley, Candy, une strip-teaseuse du club, ainsi que plusieurs clients mystérieux. Partagée entre son rôle de professeure de mathématiques le jour et son travail nocturne au club, Cheryl fait face à de nombreux obstacles. Mais rien ne peut ébranler sa détermination.



Avec : Jessica Morris, Phillip Boyd, Jessica Lynn Wallace

Notez qu’il sera suivi à 15h55 de la rediffusion « Secrets mortels entre mère et fille ».

« Secrets mortels entre mère et fille » : l’histoire et le casting

Veuve depuis deux ans, la romancière Frida Westwood s’installe à Sweet Meadow, une petite ville, en quête d’un nouveau départ et d’inspiration. Sa vie semble idéale avec sa fille Jade, mais cette façade cache une réalité bien différente. En proie à de graves difficultés financières, Frida peine même à rembourser sa maison. Afin de protéger sa fille, elle choisit de dissimuler la vérité. Cependant, Jade découvre tôt ou tard le secret. Manipulée par un certain Rick Flynn, elle franchit la ligne de la légalité pour venir en aide à sa mère, agissant dans le plus grand secret. Malheureusement, cet acte la plonge dans une organisation criminelle locale bien établie…

Avec : Kate Drummond (Frida), Lizzie Boys (Jade), Sean Owen Roberts (Butcher), Tyson Arner (Rick)