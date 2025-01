« Mémoire de sang » : histoire et interprètes du téléfilm ce soir sur France 3 (16 janvier 2025)

Publicité





« Mémoire de sang », c’est le titre du téléfilm rediffusé ce soir, jeudi 16 janvier 2025, sur France 3. Un téléfilm initialement diffusé en 2018 avec Louise Monot, Isabelle Gélinas, et Blandine Bellavoir dans les rôles principaux.





A voir ou revoir dès 21h05 sur France 3, mais aussi en avant-première, streaming vidéo et replay sur France.TV.







« Mémoire de sang » : l’histoire

Louise, âgée de 32 ans, exerce la profession de médecin anesthésiste au CHU du Havre. Sa vie, paisible et épanouie aux côtés de son mari pédiatre et de leurs deux enfants, bascule soudainement lorsqu’elle apprend la découverte du corps momifié de son beau-père, retrouvé dans le béton d’une écluse en travaux. Michel Vasseur, l’époux de sa mère et celui qui l’a élevée, avait mystérieusement disparu de la famille et de la région il y a 18 ans, sans jamais donner de nouvelles…

Interprètes et personnages

Avec : Louise Monot (Louise), Isabelle Gélinas (Sandrine), Blandine Bellavoir (Camille), Samir Boitard (Antoine), Pierre Cassignard (Armand), et Martin Pautard (Robin)



