Pékin Express du 23 janvier 2025 : l’épisode 2 ce soir sur M6, qui sera éliminé ?

« Pékin Express, la route des tribus légendaires » au programme TV du jeudi 23 janvier 2025 – Ce soir à la télé, Stéphane Rotenberg vous donne rendez-vous sur M6 pour l’épisode 2 de « Pékin Express, la route des tribus légendaires ». Après une épreuve non-éliminatoire, place à la seconde étape en Afrique.





A suivre dès 21h10 sur M6, en direct sur tous vos écrans puis en replay sur M6+ durant 7 jours.







« Pékin Express, la route des tribus légendaires », l’épisode 2 du 23 janvier

Pour cette deuxième étape, les candidats partent à la découverte de l’une des « 7 merveilles d’Afrique » : le spectaculaire cratère du Ngorongoro. Classé au patrimoine mondial de l’UNESCO, ce site exceptionnel abrite une faune sauvage d’une richesse incroyable.

Les équipes devront relever un défi de taille : un trek atypique de 12 km qui mettra à rude épreuve leur endurance et leur sang-froid. Pour pimenter l’aventure, le pétillant journaliste sportif Yoann Riou se joint à eux en tant que passager mystère. Avec lui, éclats de rire et bonne humeur sont garantis !



En soirée, les candidats partageront des moments uniques avec le peuple Mbugwe, agriculteurs chaleureux et accueillants. Ils plongeront dans leur culture et leurs traditions, et certains binômes seront profondément touchés par la générosité et l’hospitalité des habitants.

VIDEO

Déjà impatients ? En attendant voici la bande-annonce de ce qui vous attend ce soir.