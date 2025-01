Panda du 23 janvier : vos épisodes ce soir sur TF1

Publicité





Panda, vos épisodes inédits du jeudi 23 janvier 2025 – Ce jeudi soir, TF1 poursuit la diffusion de la saison 2 de la série « Panda ». Au programme aujourd’hui, 2 nouveaux épisodes de la série portée par Julien Doré.





A suivre sur TF1 dès 21h10 ou sur TF1+ pour le replay et le streaming gratuit.







« Panda » : vos deux épisodes du 23 janvier

Episode 5 « Rencontre du troisième âge » : « Les Tamaris », charmant village senior où règnent des retraités pleins d’énergie, une pelouse impeccable et… le mystère d’une prof de danse retrouvée étranglée dans un parterre de fleurs. Pour élucider l’affaire, Panda se glisse dans le rôle de prof de danse auprès des résidents, découvrant leurs petits secrets au passage. Bientôt, l’ombre d’un maître-chanteur aux allures de senior se profile…

Episode 6 « Démon de minuit » : Au petit matin, un homme est découvert poignardé. Rapidement, tous les indices conduisent Panda et Lola à l’Hacienda, un bar en bord de mer célèbre pour ses soirées karaoké déjantées. Paradis festif ou antre des secrets inavouables ? Panda en doute fortement. Et quoi de mieux qu’un lieu où l’alcool fait tourner les têtes pour faire parler les gens ? Les deux complices se glissent sous couverture pour mener l’enquête.



« Panda » : rappel de la présentation de la saison 2

PANDA a enfin fait la paix avec son passé et se sent prêt à attaquer une nouvelle série de défis, principalement pour traquer des criminels, à condition qu’ils ne soient pas trop rapides. Entre meurtres à résoudre et enquêtes à mener, il reste fidèle à son style décontracté : tongs aux pieds, chemises à fleurs, poney à ses côtés et une sérénité presque légendaire… Mais cette fois, l’homme friand de câlins devra faire face à son plus grand défi : l’Amour.

Personnages et interprètes

Avec : Julien Doré (Panda), Ophélia Kolb (Lola), Gustave Kervern (Messina), Hélène Vincent (Thérèse), Maxence Laperouse (Stan), Mathis Bour (Roman), Laure Osseni (Ariane), Vincent Heneine (Elliot), Laëtitia Vercken (Anouk), Théo Frilet (Guillaume), Loris Freeman (Nanthan Galois), Lexie Mermaid (Fanny Galois), Camille Galiana (Ludivine), Anaé Calvo (Lily), Julien Francioli (Vigile), Llorys Pahud-Lefranc (Sacha)