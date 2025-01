Pékin Express : quel binôme a été éliminé ? (résumé et replay épisode 3 du 30 janvier 2025)

Publicité





« Pékin Express, la route des tribus légendaires » résumé et replay de l’épisode 3 du jeudi 30 janvier 2025 – C’est parti pour l’étape 3 de la nouvelle saison de Pékin Express. Après l’élimination d’Otis et Enzo, place à la troisième étape avec un nouveau passager mystère : Bruno Solo. Il rejoint Max et Hélène.





Avant de pouvoir démarrer, chaque binôme doit boire 25cl les yeux bandés. Ils y parviennent les uns après les autres. Place ensuite à un trek à vélo avec un nombre de bidons au hasard à transporter !









Max et Hélène sont les premiers à tirer une enveloppe, Bruno Solo a la main heureuse : le chiffre le plus bas, 3 bidons ! Ils gardent la tête alors que les autres galèrent.

Sans surprise, Max, Hélène et Bruno arrivent les premiers auprès de Stéphane, ils se qualifient pour l’épreuve d’immunité. Ils sont suivis de Cécile et Marion 2èmes; Lionel et Eva, 3èmes; ainsi que Amandine et Alison.



Place à la recherche d’hébergement et des rencontres avec les locaux.

Le lendemain, place à l’épreuve d’immunité. Il s’agit de reconnaitre des chansons tout en attrapant des courges. Et c’est finalement Lionel et Eva qui remportent l’immunité ! Ils se qualifient pour l’étape 4 à Zanzibar.

Place à la dernière ligne droite de cette étape. Et c’est le retour du drapeau rouge ! Mattéo et Esmeralda le récupèrent et ils remportent la victoire et l’amulette de 10.000 euros ! Cécile et Marion sont 2èmes, à très peu d’écart. Amandine et Alison ont vécu une étape difficile, elles sont dernières !

Pékin Express, le duel final : et le binôme éliminé est…

Amandine et Alison décident d’affronter William et Christophe, expliquant avoir décidé au mérite. William s’y colle face à Alison. La mission mêle dégustation et questions ! C’est serré mais Alison revient la première et qualifie son binôme pour l’étape 4 ! William et Christophe doivent ouvrir l’enveloppe noire : l’étape est éliminatoire ! C’est donc fini pour eux. Ils doivent choisir quelle équipe aura le passager mystère : ils le donnent à Amandine et Alison. Il s’agira d’Elodie Gossuin !

Pékin Express, la route des tribus légendaires, le replay de l’épisode 3

Si vous avez loupé ce troisième épisode de Pékin Express, sachez que l’émission sera très vite disponible en replay sur sur M6+. Et rendez-vous le jeudi 6 février pour suivre l’épisode 4.