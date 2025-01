Arnaques du 31 janvier : sujets et reportages du magazine de Julien Courbet ce soir sur M6

Publicité





Arnaques du 31 janvier 2025 – Ce vendredi soir sur M6 Julien Courbet vous propose une rediffusion de son magazine « Arnaques ! ». Julien Courbet et ses équipes ont mené l’enquête pour déjouer les techniques et les pièges tendus par les escrocs. Quel est le sommaire aujourd’hui ? On vous dit tout !





Arnaques du 31 janvier 2025 : sujets et reportages de ce soir

Arnaque à l’amour : ils ont tout perdu !

Le piège est toujours le même : une demande d’ami sur internet, une relation qui s’installe… puis viennent les mots doux, parfois enflammés, les promesses d’un avenir à deux… jusqu’aux premières demandes d’argent. De petites sommes au départ, puis des montants de plus en plus élevés, vidant peu à peu les comptes bancaires des victimes. Derrière l’écran, des escrocs, souvent basés en Côte d’Ivoire, se font passer pour de riches chirurgiens, de jeunes soldats athlétiques ou encore de séduisants mannequins. On les appelle les brouteurs, et ils piègent des milliers de personnes.

Arnaque à l’isolation : leurs maisons sont en ruine !

Des centaines de victimes, peut-être bien plus, ont été piégées par une société d’isolation peu scrupuleuse. L’offre semblait alléchante : isoler sa maison pour un euro seulement, grâce à un dispositif d’aide de l’État. Mais une fois les primes encaissées, les entrepreneurs ont abandonné les chantiers. Conséquence : plus de 130 propriétaires se retrouvent avec des maisons délabrées, tandis qu’une centaine de millions d’euros d’argent public aurait disparu. Plongée au cœur de cette escroquerie qui laisse des foyers en détresse.



Arnaque aux piscines : des fortunes jetées à l’eau !

Construire une piscine dans son jardin, un rêve pour de nombreux Français. L’an dernier, 250 000 projets ont vu le jour, mais certains ont viré au cauchemar. Travaux bâclés, chantiers abandonnés, coques fissurées… Pour des dizaines de propriétaires, l’expérience s’est transformée en véritable escroquerie. Nous avons enquêté sur un artisan accusé d’avoir trompé une cinquantaine de clients, leur laissant des piscines inachevées et des comptes vidés.