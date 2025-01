« Piégée dans la vie d’une autre » : votre téléfilm inédit ce 20 janvier sur TF1 (histoire, interprètes)

Publicité





« Piégée dans la vie d’une autre » : histoire et interprètes du téléfilm sur TF1 ce lundi 20 janvier 2025 – C’est un nouveau téléfilm inédit qui vous attend ce lundi après-midi sur TF1. Et aujourd’hui, il s’intitule « Piégée dans la vie d’une autre ».





A suivre dès 14h20, juste après « Plus belle la vie », sur TF1, puis en replay gratuit sur myTF1 pendant 7 jours.







« Piégée dans la vie d’une autre » : l’histoire, le casting

Jessica, une lycéenne menant une vie tranquille avec sa mère, Liza, voit son quotidien bouleversé lorsque cette dernière est percutée par une voiture et sombre dans le coma. Recueillie par Helen, une amie de la famille, Jessica se retrouve à nouveau démunie lorsque Helen est brutalement assassinée. N’ayant plus d’alternative, elle se réfugie chez Eva, une cliente aisée du salon de manucure de sa mère.



Avec : Stacy Haiduk (Eva), Emily Miceli (Jessica), Kristi Murdock (Liza), Janet Scott (Madame Durant), K.J. Baker (Helen)

Notez qu’il sera suivi à 15h55 de la rediffusion « Es-tu ma fille ? ».

« Es-tu ma fille ? » : l’histoire et le casting

Kristen, éditrice spécialisée dans les récits de vie, vit seule depuis la disparition de sa fille Olivia, survenue six ans auparavant. Un soir, elle reçoit un appel de la police avec son ex-mari, Justin : leur fille a été retrouvée. Cependant, ils réalisent rapidement que les années de souffrance ont profondément changé Olivia. Déterminés à l’accompagner, ils tentent de l’aider, mais des incohérences dans son récit de kidnapping commencent à éveiller les soupçons de Justin, d’autant plus qu’elle refuse de coopérer avec la police. La tension monte lorsqu’une ancienne amie, Beth, rend visite à « Olivia ». Celle-ci se montre agressive et méfiante, poussant Beth à partir brusquement. Quelques jours plus tard, Beth est violemment agressée, et Justin est persuadé que « Olivia » est impliquée. Kristen, tentant désespérément de soutenir celle qu’elle croit être sa fille, commence à douter. Et si Olivia était toujours en danger quelque part ? Dans un ultime effort pour découvrir la vérité, Kristen décide de confronter « Olivia » en la conduisant, à son insu, sur les lieux où sa fille a été enlevée six ans auparavant…

Avec : Emily Alatalo (Kristen), Steve Belford (Justin), Natalie Jane (Olivia), Nicole Volossetski (Ollie)