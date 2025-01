Sept à Huit : le reportage sur Anne, arnaquée par un faux Brad Pitt, supprimé par TF1 !

Publicité





On peut dire que dimanche dernier, le magazine d’information de TF1 « Sept à Huit » a beaucoup fait parler avec un reportage sur Anne, une femme qui a cru être vivre une histoire d’amour avec Brad Pitt et s’est faite escroquer de plus de 800.000 euros.











Mais alors que le reportage a suscité de vives réactions, il n’est plus possible de le visionner en replay ! En effet, la chaîne a supprimé la vidéo du reportage, mais aussi du replay intégral de l’émission de ce dimanche 12 janvier.

« Sept à Huit est une émission d’information qui traite avec neutralité de problèmes de société. Le reportage diffusé ce dimanche a suscité une vague de harcèlement à l’encontre d’un témoin. Pour la protection des victimes, nous avons décidé de le retirer de nos plateformes. » a précisé TF1 sur le réseau social X.

Il faut dire que l’arnaque était un peu grosse : un faux Brad Pitt qui ne communiquait avec elle que par messages, des photos grossièrement trafiquées et deep-fakes. Et pourtant, Anne a versé plus de 830.000 euros à l’escroc derrière le faux Brad Pitt !



