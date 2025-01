Demain Nous Appartient du 14 janvier : Violette et Liam sauvés mais choqués (résumé + vidéo épisode 1857 en avance)

Publicité





Demain nous appartient du 14 janvier 2025, résumé en avance et extrait vidéo de l’épisode 1857 de DNA – Violette et Liam ont frôlé la mort hier soir dans votre série quotidienne de TF1 « Demain nous appartient ». Ce soir, ils sont sains et saufs mais encore sous le choc.





Un épisode inédit à découvrir dès 19h15 sur TF1 mais aussi en replay et en streaming gratuit sur TF1+.







Publicité





Demain nous appartient du 14 janvier 2025 – résumé de l’épisode 1856

On peut dire que Violette et Liam ont eu beaucoup de chance ! Secourus par un pêcheur, ils ont échappé à la noyade. Encore ébranlés par l’incident, les deux adolescents essaient de se réchauffer et de retrouver leur calme. Liam interroge Violette sur les circonstances de sa chute dans l’eau, mais la jeune femme est incapable de comprendre ce qui lui est arrivé… Elle envoyait un sms à Jordan quand elle a reçu le filet sur elle ! De son côté, Liam n’a rien vu : tout est allé trop vite !

La police tente de découvrir qui pourrait vouloir du mal à Violette. De son côté, Marianne est hantée par un profond sentiment de culpabilité, même dans ses rêves. Pendant ce temps, William ouvre son cœur et avoue ses sentiments à Aurore…



Publicité





A LIRE AUSSI : Demain Nous Appartient spoiler : Martin en lien avec le coupable ! (vidéo épisode du 16 janvier)

VIDÉO Demain nous appartient du 14 janvier – extrait de l’épisode

Pour découvrir les premières images cet épisode, rendez-vous directement sur TF1+ en cliquant ici.

Pour ne rien louper des infos et replay de Demain nous appartient, rejoignez la page fans sur Facebook ici

Demain nous appartient, c’est tous les soirs, du lundi au vendredi, à 19h10 sur TF1. Vous avez loupé un épisode ? Rattrapez-vous durant 7 jours via la page dédiée de TF1+.