Star Academy du 11 janvier 2025 : résumé et replay de la quotidienne

Star Academy, résumé de la quotidienne du samedi ## janvier 2025 – C’est parti pour la quotidienne de la Star Academy. Retour sur la journée de vendreedi des académiciens.





Une journée qui débute au studio 217 pour les répétitions du prime. Marine et Charles répètent leur medley avec Santa, Marine se réjouit de pouvoir jouer du piano.







Franck répète son tableau sur la chanson de Tom Odell. Il soigne chaque détail pour que ça colle avec ce qu’il avait prévu. Et Ebony et Franck répètent ensuite avec Camelia Jordana.

Franck et Ebony rentrent ensuite au château, Ladji les attend pour un cours de sport. A la fin, Ladji let met en compétition et c’est Franck qui remporte la victoire ! Après le cours, ils découvrent de quoi préparer des lasagnes !



Pendant ce temps là en plateau, Marine rencontre Charlotte Cardin pour répéter. Et Charles retrouve Noah pour répéter leur duo.

Marine et Charles répètent leur duo sur « Vivre ». Ils rentrent ensuite au château, Marine a faim et surprise : ils ont préparé les lasagnes !

Après le dîner, Ebony cherche Franck… Il s’est calé dans un casier ! Elle s’installe dans celui d’à côté en mode confessionnal…

Star Academy, demi-finale : qui doit aller en finale ?

Star Academy, le replay de la quotidienne du 11 janvier

Rendez-vous ce soir à 21h10 pour le prime et demain à 16h15 pour suivre la prochaine quotidienne de la Star Academy. Et si vous avez manqué l’émission de ce soir, sachez qu’elle sera très vite disponible en replay streaming sur TF1+ en cliquant ICI.