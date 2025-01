Demain Nous Appartient spoilers : agressions, drame, départ, ce qui vous attend la semaine prochaine (résumés + vidéo DNA du 13 au 17 janvier 2025)

Publicité





Demain nous appartient spoilers et résumés en avance du 13 au 17 janvier 2025 – Que va-t-il se passer la semaine prochaine dans votre série quotidienne « Demain nous appartient » ? Si vous êtes déjà impatient de le découvrir, comme tous les samedis, Stars-Actu.fr vous en dit plus avec les résumés spoilers de la semaine à venir.





Et on peut déjà vous dire que la semaine va être marquée par une série d’agression et un drame entourant François Lehaut.







En effet, un nouveau criminel sévit à Sète et il commet des agressions en fonction des signes astrologiques ! Violette va être violemment agressée, tout comme François qui va être piqué par un scorpion au lycée. François va se retrouver hospitalisé, entre la vie et la mort. La police cherche à identifier qui est derrière tout ça.

Pendant ce temps là, William fait une déclaration à Aurore et ils se retrouvent enfin !



Quant à Mona, elle tente de rattraper le coup avec Joël. Et alors que Rachel quitte Sète, Timothée le prend mal.

Demain nous appartient spoilers, les résumés pour la semaine du 13 au 17 janvier 2025

Lundi 13 janvier 2025 (épisode 1856) : Face à sa détresse, Violette décide de faire passer Liam avant Jordan. William subit les conséquences de sa versatilité. Marianne cède aux avances d’un de ses prétendants.

Mardi 14 janvier 2025 (épisode 1857) : La police cherche à comprendre qui peut en vouloir à Violette. La culpabilité de Marianne la poursuit dans ses songes. William déclare sa flamme à Aurore.

Mercredi 15 janvier 2025 (épisode 1858) : François est attaqué par un animal sauvage dans l’enceinte du lycée. Une session de bricolage vire au drame pour Bruno. Les excuses de Mona tournent au vinaigre.

Jeudi 16 janvier 2025 (épisode 1859) : Roxane détermine la provenance de l’animal venimeux. Mona utilise Lucien pour parvenir à ses fins. Face au départ de Rachel, Timothée est dépassé par ses émotions.

Vendredi 17 janvier 2025 (épisode 1860) : Sara réussit à convaincre Martin, grâce à des preuves sérieuses. Alex trouve la solution pour calmer Bruno. Rachel espère voir Timothée une dernière fois.

