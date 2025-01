Star Academy du 22 janvier 2025 : résumé et replay de la quotidienne

Publicité





Star Academy, résumé de la quotidienne du mercredi 22 janvier 2025 – C’est parti pour la quotidienne de la Star Academy. Retour sur la journée de mardi des deux finalistes, Marine et Ebony.











Publicité





Place aux toutes dernières évaluations de la saison. Marine passe la première, elle chante son single « Ma faute ». Elle a chanté faux et pleure, elle est déçue mais les profs ne sont pas choqués et la réconfortent. Les profs la félicitent pour son talent d’auteur/compositeur. Elle lit ensuite le texte de sa carte blanche pour résumer sa Star Academy.

Ebony passe ensuite avec son titre « Unforgettable ». Les profs l’applaudissent, Sofia annonce que c’est du velour, elle est sckotchée. Elle enchaine avec son texte.

Après le déjeuner, place au dernier cours d’expression scénique de Marlène. Surprise : elle a invité Jarry ! Ils évoquent ce qui les attend après la Star Academy. Jarry les fait travailler et les larmes coulent.



Publicité





Ebony et Marine vont en salle de danse afficher leurs appréciations pour les profs sur le tableau avant de dîner avec eux.

Marine appelle son père, enthousiaste pour son single. Et l’ensemble des profs et répétitrices arrivent avec le repas. Ils ont emmené du fast-food ! Ils passent un bon moment, font des imitations. Et les filles les emmènent voir leur tableau d’évaluations !

Après le départ des profs, c’est l’heure de l’émission de radio en direct du château. L’équipe du Super Show d’NRJ les attend au foyer. Vitaa leur fait une surprise et les animateurs leur laissent ensuite les commandes.

Après l’émission, les filles vont se coucher !

A LIRE AUSSI : Star Academy : sortie des singles d’Ebony et Marine !

Star Academy, finale : qui doit gagner ?

Qui doit gagner ? Ebony Marine Résultats Vote

Star Academy, le replay de la quotidienne du 22 janvier

Rendez-vous demain à 17h30 pour suivre la prochaine quotidienne de la Star Academy. Et si vous avez manqué l’émission de ce soir, sachez qu’elle sera très vite disponible en replay streaming sur TF1+ en cliquant ICI.