C à vous du 22 janvier 2025 : les invités et le sommaire ce soir sur France 5

C à vous du 22 janvier 2025, invités et sommaire – Nouveau numéro inédit ce mercredi soir sur France 5 pour Anne-Elisabeth Lemoine et son équipe de « C à vous ». Quels sont les invités et le sommaire ce soir ? On vous dit tout !





Rendez-vous dès 19h sur France 5 ou sur france.tv pour le replay.







🔵 Trump et l’Europe, mairie de Paris, fracture de la gauche, budget … Yannick Jadot, sénateur Écologiste de Paris, candidat à la mairie de Paris, est l’invité de C à vous

🔵 L’épidémie de grippe s’étend en France. On en parle avec le Pr Anne-Claude Crémieux, professeure de maladies infectieuses, présidente de la Commission technique des vaccinations à la Haute Autorité de Santé (HAS)



🔵 👨‍🍳 Dans la cuisine de C à Vous : Priscilla Trâm, cheffe-propriétaire du restaurant « Trâm 130 » à Paris

🔵 Dans la Suite de C à vous : Michele Bernier et Francis Perrin pour la pièce de théâtre « Lily & Lily » à partir du 25 janvier au théâtre de Paris; et Pierre Lemaitre pour son livre « Un avenir radieux » disponible

