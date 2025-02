Alexandre Brasseur sur le départ de « Demain nous appartient » ? Réponse !

Publicité





Alexandre Brasseur incarne Alex Bertrand depuis le début de la série « Demain nous appartient » en juillet 2017. Et dès le semaine prochaine dans votre série quotidienne, vous allez découvrir qu’Alex est gravement malade : il est atteint d’une tumeur au cerveau !











Il n’en fallait pas plus à certains pour faire courir le bruit d’un départ d’Alexandre Brasseur de la série de TF1. Mais rassurez-vous, son départ n’est absolument pas d’actualité !

Si l’acteur est en parallèle à l’affiche de la pièce de théâtre « Un grand cri d’amour » aux côtés de Catherine Marchal (Ici tout commence), il assure qu’il a tout organisé pour assurer le tournage de « Demain nous appartient » en même temps.

« Il est hors de question que je quitte cette série que j’aime et qui me le rend bien. Cela fait un an et demi que j’ai tout organisé pour que la tournée ne perturbe pas mon travail à Sète » a déclaré l’acteur dans le colonnes de Télé Star.



Reste à savoir comment Chloé et Alex vont affronter cette terrible nouvelle.

Demain nous appartient, c’est du lundi au vendredi à 19h20 sur TF1 et bien sûr en replay TF1+.