Suppression de C8, le coup de gueule de Jordan de Luxe : « il y a 300 emplois qui vont sauter et tout le monde s’en fout ! » (VIDÉO)

Alors que le Conseil d’Etat a tenu une audience cruciale concernant l’avenir de C8 et NRJ 12 vendredi dernier, le rapporteur public, Florian Roussel, a recommandé le rejet des recours déposés par les deux chaînes soutenant ainsi la position de l’Arcom. Le verdict est attendu la semaine prochaine mais il y a désormais peu d’espoir.











Jordan de Luxe, animateur phare de C8, a exprimé sa colère samedi sur C News : « Bon sang, il y a une chaine qui va sauter peut être ! Il y a peut être 300 emplois qui vont être virés ! (…) Moi je vois les équipes, vous vous rendez pas compte c’est horrible ! On a fait quoi pour en arriver là ?« .

« Moi j’ai une émission de télé qui va peut être sauter. Je vais tourner ma dernière dans une semaine. Mais pour quelles raisons ? C’est ça que je ne comprends pas, ça me rend fou. Et j’ai l’impression que les politiques, on les invite toute l’année sur le groupe et là personne ne lève la main, rien, tout le monde s’en fout ! » a-t-il expliqué.

« J’ai l’impression de vivre l’enterrement de la chaîne qui m’a fait naître. (…) C’est quand même la chaîne qui donne de la liberté de parole »



Et d’exprimer son inquiétude sur son avenir, et celui des autres employés de C8, qui se retrouveront sans emploi à l’arrêt de la chaîne à la fin du mois : « J’ai parlé avec les chroniqueurs. Psychologiquement on est dans dans des états… On ne sait pas ce qu’on va faire, et il y a les familles derrière aussi »

VIDÉO le coup de gueule de Jordan de Luxe sur l’arrêt de C8