Cyril Hanouna bientôt candidat à la présidentielle ?

C’est une nouvelle qui risque de faire grand bruit ! Selon le Point qui cite des sources proches de l’animateur, Cyril Hanouna envisagerait sérieusement de se présenter aux prochaines élections présidentielles. Connu pour son franc-parler et son influence médiatique à travers son émission « Touche Pas à Mon Poste » (TPMP), le trublion du PAF pourrait bien bousculer les lignes traditionnelles de la politique française.











Une candidature inattendue

Depuis plusieurs années, Cyril Hanouna multiplie les débats sur des sujets politiques et sociaux dans son émission. Son engagement de plus en plus marqué et sa proximité avec une partie de la population, souvent éloignée du débat politique classique, pourraient le pousser à franchir le pas.

Toujours selon le Point, l’animateur ‘aurait déjà commencé à réfléchir aux moyens de réunir les 500 parrainages d’élus requis, et il ébaucherait un programme. » Il souhaiterait viser « l’électorat qui avait alimenté le mouvement des Gilets jaunes ».

Parmi ses premières mesures marquantes, il envisagerait de remplacer le Sénat par une assemblée de citoyens tirés au sort. Et sur le plan économique, Cyril Hanouna prônerait un système où les salariés seraient rémunérés en brut plutôt qu’en net, leur laissant ainsi la responsabilité de choisir et de financer eux-mêmes leurs cotisations pour l’assurance chômage ou la santé.



Une entrée en politique crédible ?

Si cette annonce peut sembler étonnante, Cyril Hanouna n’a jamais caché son ambition de peser dans le débat public. Avec une communauté de fidèles téléspectateurs et une forte influence sur les réseaux sociaux, il possède un atout de taille : une base électorale potentielle déjà acquise à sa cause.

Reste à savoir comment cette candidature serait perçue par les acteurs politiques traditionnels. Certains y verront une opération médiatique, tandis que d’autres prendront au sérieux cette incursion d’une personnalité médiatique dans l’arène politique, dans un contexte où les figures « hors système » séduisent de plus en plus d’électeurs.

Une déclaration officielle attendue

Pour l’instant, Cyril Hanouna n’a pas encore confirmé officiellement cette information.