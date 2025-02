Publicité





« Mariés au premier regard » : nouvelle saison inédite dès le 3 mars 2025. C’est une émission parfois décriée mais qui rencontre toujours un beau succès d’audience. Et bien la bonne nouvelle c’est que la nouvelle saison inédite débarque dès le lundi 3 mars 2025 sur M6 et sur M6+.











Plongez au cœur d’une nouvelle saison riche en émotions, où des célibataires osent l’inconnu en s’unissant à un parfait étranger. Préparez-vous à espérer, vibrer et rêver devant des expériences inédites : dire « oui » à Gibraltar sans s’être rencontrés ou encore se marier sans distinction de genre.

Les rebondissements ne manqueront pas, avec une situation inédite qui mettra les expertes à l’épreuve : l’annulation d’un mariage le jour même de la cérémonie. Mais chaque imprévu peut révéler une surprise inattendue…

Cette saison, plus que jamais, vous vivrez l’expérience comme si vous y étiez. Lors de plusieurs mariages, vous ne découvrirez l’un des mariés qu’au moment du premier regard, partageant ainsi leurs émotions, leurs doutes et l’excitation de cette rencontre tant attendue. Alors, quel célibataire vivra cette aventure unique, pleine de surprises et de frissons ?



Des célibataires qui vont bousculer l’expérience

UNE DEMANDE INATTENDUE

Cette saison, les expertes relèveront un défi inédit : accompagner une jeune femme en quête de son âme sœur, qu’il s’agisse d’un homme ou d’une femme. Pour elle, se marier à l’aveugle prend une signification toute particulière… Une expérience qui pourrait bien changer sa vie !

CAP OU PAS CAP ?

Après avoir frôlé la mort, un homme a décidé de vivre chaque jour comme si c’était le dernier. Pour lui, le mariage au premier regard est une chance de renouveau qu’il veut saisir avec intensité. Inspirées par son histoire, les expertes lui ont permis d’instaurer une connexion unique avec sa future épouse à travers une série de défis “Cap ou pas cap ?”. Entre surprises et émotions, cette inconnue découvrira son audace… jusqu’au défi ultime : se dire “oui” sans même s’être vus avant la cérémonie ! Osera-t-elle relever ce pari fou ? Et surtout, cette expérience donnera-t-elle naissance à l’amour tant espéré ?

UN PREMIER TOUCHER AVANT LE PREMIER REGARD

Deux âmes hypersensibles, submergées par l’émotion à l’approche du mariage, vont vivre une rencontre hors du commun : un premier contact physique avant même de se voir. À Gibraltar, les expertes vont orchestrer cette expérience inédite, où les sensations primeront sur l’apparence. Ce premier toucher suffira-t-il à créer une connexion profonde ? Leur permettra-t-il d’aborder la cérémonie avec confiance et, qui sait, de faire éclore un véritable amour ?