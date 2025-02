Danse avec les Stars du 28 février : le prime spécial Disney ce soir sur TF1, qui sera éliminé ? (VIDÉO)

Publicité





Danse avec les Stars du 28 février 2025, le prime 4 – Ce soir, place au prime 4 de la saison 14 de « Danse avec les Stars ». Après l’élimination de Nelson Monfort la semaine dernière, ce soir c’est un prime spécial Disney qui vous attend et un second couple quittera l’aventure.





À suivre sans faute dès 21h10 sur TF1 ou en replay et streaming vidéo sur TF1+.







Danse avec les Stars, présentation du prime 4

Plongez dans la magie de la « DISNEY NIGHT » sur le parquet de « Danse avec les Stars » ! Cette soirée enchantée débutera par une danse d’ouverture exceptionnelle à « Disneyland Paris », orchestrée par nos quatre juges : Fauve Hautot, Mel Charlot, Jean-Marc Généreux et Chris Marques.

Les 11 Stars encore en compétition et leurs danseurs vivront un véritable retour en enfance en partageant leurs souvenirs les plus précieux.



Au programme : des chorégraphies inspirées des plus grands classiques de « Disney et Pixar », tels que « Le Roi Lion », « La Petite Sirène », « Alice au pays des merveilles », « Aladdin », « Ratatouille » ou encore « La Reine des neiges » !

Danse avec les Stars, les couples encore en compétition

– Lénie Vacher et Jordan

– Jungeli et Inès

– Eve Gilles et Nino

– Claude Dartois et Katrina

– Adil Rami et Ana

– Mayane et Christophe

– Florent Manaudou et Elsa

– Franck Leboeuf et Candice

– Julie Zenatti et Adrien

– Charlotte de Turckheim et Yann-Alrick

– Sophie Davant et Nicolas

Danse avec les Stars du 28 février 2025, la bande-annonce

vidéo à venir