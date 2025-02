Le grand concert des régions : artistes et programme du concert ce soir sur France 3 (28 février 2025)

Publicité





Le grand concert des régions du 28 février 2025 – C’est « Le grand concert des régions » qui vous attend ce vendredi soir sur France 3. Présentée par Laury Thilleman et Laurent Luyat, cette seconde édition vous emmène dans le sud de la France !





A voir sur France 2 dès 20h40 mais aussi en streaming vidéo puis replay sur France.TV.







Le grand concert des régions : les artistes présents ce soir

Ce grand concert populaire et festif rassemble sur scène des talents nationaux et des artistes emblématiques du Sud. Animé par Laury Thilleman et Laurent Luyat, accompagnés d’Adrien Gavazzi de France 3 Provence-Alpes, cet événement célèbre la richesse musicale de la Provence, de l’Occitanie et de la Côte d’Azur.

Au programme : des chansons populaires, des rythmes entraînants et des mélodies envoûtantes. Chico & les Gypsies et Chimène Badi feront vibrer le public avec « La Foule », tandis que Patrick Bruel et Mimaa, la sensation latina, partageront « Au Café des Délices ». Patrick Fiori, accompagné des Chœurs du Sud, interprétera « Corsica » dans une performance émouvante.



De nombreux artistes seront de la fête : Patrick Bruel, Chimène Badi, Patrick Fiori, Amir, Chico & Les Gypsies, La Petite Culotte, Mimaa, Collectif Métissé, Zize, Dany Brillant, Patrick Hernandez, Carla, Les Chevaliers du Fiel, la troupe « Je vais t’aimer », Début de Soirée, Tibz, Jean-Pierre Mader et la troupe des « 10 Commandements »…

✨ « Le Grand Concert des Régions – Ici c’est le Sud », une soirée exceptionnelle placée sous le signe de la musique, de la convivialité et du partage ! 🎶