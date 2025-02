Danse avec les Stars : Lénie en tête, pas d’éliminé (résumé + replay DALS 7 février 2025)

Publicité





Danse avec les Stars, résumé du prime 1 du 8 février 2025 – C’est parti pour le premier prime de la saison 14 de « Danse avec les Stars ». Camille Combal accueille les célébrités de cette nouvelle saison : Florent Manaudou, Adil Rami, Lénie Vacher, Charlotte de Turckheim, Ève Gilles, Sophie Davant, Mayane, Claude Dartois, Julie Zenatti, Frank Lebœuf, Jungeli, et Nelson Monfort.





Il salue ensuite le jury, inchangé cette année : Chris Marques, Jean-Marc Généreux, Fauve Hautot, et Mel Charlot. Camille nous informe qu’il n’y aura pas d’éliminé ce soir ! Les notes compteront pour moitié avec celles du prime 3.







Florent Manaudou et Elsa Bois ouvrent le bal avec une salsa sur « The Time of My Life » de Dirty Dancing. Surprise après leur danse, Laure Manaudou est là ! Jean-Marc parle d’un « départ canonissime ». Il le félicite et explique que la salsa était bien exécutée. Mel a adoré aussi, elle affirme que c’était très bien. Fauve assure que c’était « assez incroyable ». Chris a adoré qu’il ne soit pas défaussé, il salue ses qualités d’interprètes et l’a trouvé surprenant.

Les notes de Florent : 7 de Jean-Marc, 6 de Mel, 7 de Fauve, 5 de Chris, total : 25pts



On continue avec Lénie Vacher et Jordan Mouillerac. Ils dansent un contemporain sur « A fleur de toi » de Vitaa. Surprise après leur danse : Axel, Candice, Malika et Lucie de la Star Ac sont venus la soutenir ! Mel salue la précision, le contrôle et la fluidité. Chris parle d’une super performance, la technique est là mais ça peut cacher l’émotion, il veut qu’elle lui raconte quelque chose avec ses tripes. Jean-Marc a adoré, il est très ému. Fauve n’est pas d’accord avec Chris, elle l’a embarquée. Elle la félicite.

Les notes de Lénie : 8 de Jean-Marc, 8 de Mel, 9 de Fauve, 8 de Chris, total : 33pts

Adil Rami et Ana Riera enchainent avec une salsa sur « Sapés comme jamais » de Gims. Chris pense qu’il a beaucoup de potentiel, il le félicite. Jean-Marc a adoré aussi, il parle d’une « très belle performance ». Fauve est étonnée, elle parle elle aussi d’un énorme potentiel, et elle salue son côté showman. Mel est d’accord !

Les notes d’Adil : 6 de Jean-Marc, 7 de Mel, 7 de Fauve, 6 de Chris, total : 26pts

Place à Charlotte de Turckheim et Yann-Alrick Mortreuil. Ils dansent un chacha sur « Recommence moi » de Santa. Mel est très émue, elle la trouve splendide et elle est très contente. Chris la trouve magnifique aussi, Fauve aimerait qu’elle prenne confiance et assure que c’est très bien pour un premier prime.

Les notes de Charlotte : 5 de Jean-Marc, 5 de Mel, 5 de Fauve, 5 de Chris, total : 20pts. Ils sont derniers et rejoignent la zone rouge.

On continue avec Julie Zenatti et Adrien Caby sur un chacha sur « I wanna dance with somebody » de Whitney Houston. Jean-Marc la félicite, Chris pense aussi que c’est prometteur mais lui donne des conseils techniques. Il l’a trouvée hors rythme la moitié du temps. Mel l’a sentie stressée, elle doit croire en elle. Et Fauve pense aussi qu’elle doit se faire confiance.

Les notes de Julie : 6 de Jean-Marc, 5 de Mel, 6 de Fauve, 6 de Chris, total : 23pts.

Place au dernier couple de la soirée : Nelson Monfort et Calisson Goasdoué. Ils dansent sur la musique des Jeux Olympiques de Paris 2024. Surprise à la fin, son ami Philippe Candeloro est là et lui remet une médaille ! Fauve trouve ça extraordinaire qu’il soit là et elle lui donne plein de conseils. Jean-Marc salue sa classe même si la technique n’était pas là. Mel aurait aimé plus d’émotions. Chris le remercie pour tout, il l’a trouvé élégant mais il y avait peu de pas réussis.

Les notes de Nelson : 4 de Jean-Marc, 5 de Mel, 4 de Fauve, 3 de Chris, total : 15pts. Sans surprise, ils sont derniers et ne participeront donc pas à la seconde manche.

Place à la seconde manche. Les 5 couples qualifiés vont danser une chorégraphie imposée par Chris. Les juges distribuent ensuite les points supplémentaires : Adil et Ana remportent 3 pts, Florent et Elsa 4 pts, et enfin 1ers, Lénie et Jordan remportent 5 points.

Le classement des couples

1. Lénie et Jordan 38 pts

2. Adil et Ana 29 pts

2. Florent et Elsa 29 pts

4. Julie et Adrien 23 pts

5. Charlotte et Yann-Alrick 20 pts

6. Nelson et Calisson 15 pts

Danse avec les Stars, le replay du 7 février 2025

Rendez-vous le vendredi 14 février à 21h sur TF1 pour suivre le second prime de Danse avec les Stars saison 14. Et si vous avez manqué l’émission de ce soir, sachez qu’elle sera très vite disponible en replay streaming sur TF1+ en cliquant ICI.