« Meurtres dans le Cantal » : votre téléfilm ce soir sur France 3 (8 février 2025)

« Meurtres dans le Cantal » au programme TV du 8 février 2025 – Ce samedi soir à la télé, France 3 vous rediffuse le téléfilm « Meurtres dans le Cantal », qui fait partie de la collection « Meurtres à… ». Dans les rôles principaux, retrouvez Alexandre Varga et Joséphine Jobert.





A suivre dès 21h05 sur France 3 ou en avant-première puis replay sur France.TV







« Meurtres dans le Cantal » : l’histoire

Le corps de Yann Privat, restaurateur renommé, est découvert flottant dans un lac du Cézallier, empoisonné. Homme d’affaires douteux, il s’était fait de nombreux ennemis, mais dans la région, on murmure plutôt qu’il s’agit de l’œuvre du Drac, un lutin maléfique réputé pour empoisonner la vie des gens.

Lorsque qu’un second chef subit le même sort, les capitaines Frédéric Dussaut et Sarah Waro commencent à faire des liens. Et si la mort suspecte d’une restauratrice, survenue quelques mois plus tôt, était liée à ces crimes ?



L’enquête s’annonce complexe et urgente : ils doivent stopper l’assassin avant qu’il ne frappe à nouveau. Mais au-delà du mystère, Frédéric et Sarah sont hantés par une douleur intime : le deuil impossible de leur fils, tragiquement disparu un an plus tôt à La Réunion.

Casting : interprètes et personnages

Avec Alexandre Varga (Frédéric Dussaut), Joséphine Jobert (Sarah Waro), Hubert Roulleau (Quentin), Zoï Severin (Katia), Ambroise Sabbagh (Guillaume), Pierre Deny (François), Florence Coste (Marie), Manoëlle Gaillard (Suzanne), Benjamin Bourgois (Alex), Nicky Marbot (Boibesson), Léa Swan (Elodie), Husky Kihal (Commandant Barreau), Jean Fornerod (Yann Privat), Félix Kysyl (Anthony Privat), Claire Perot (légiste), Noam Kourdourli (Léon – enfant)

La bande-annonce

On termine comme souvent avec les images, celles de la bande-annonce…

« Meurtres dans le Cantal » c’est ce soir sur France 3.