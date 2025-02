L’amour est dans le pré : Karine Le Marchand sur le départ, découvrez sa remplaçante

Publicité





La prochaine rentrée télé s’annonce sous le signe du changement ! En effet, alors que Cyril Hanouna pourrait rejoindre le groupe M6 et arriver sur W9 et Fun Radio, Karine Le Marchand serait quant à elle sur le départ. En effet, l’animatrice phare de « L’amour est dans le pré » et « La France a un Incroyable Talent » refuse de rester dans le même groupe que l’animateur de TPMP.











Publicité





« S’il vient je m’en vais. J’espère qu’un autre groupe aura la gentillesse de m’héberger » a déclaré Karine Le Marchand le mois dernier dans Libération. « Il est hors de question que je sois dans le même groupe et sur la même photo qu’une personne qui me harcèle, me méprise et m’insulte sans arrêt depuis sept ans, qui me critique ouvertement, qui va très très loin depuis longtemps. Encore hier, il a attaqué le wokisme, il s’est présenté comme pro-Elon Musk, il a raconté qu’il voulait lui envoyer des chocolats »

Hier, Télé Loisirs a révélé qu’M6 serait déjà en négociations avec la future remplaçante de Karine à la tête de « L’amour est dans le pré ». Selon eux, ce serait une ancienne animatrice de la chaîne : Faustine Bollaert.

Actuellement sur France Télévision pour « Ça commence aujourd’hui », dont les audiences s’essoufflent depuis l’arrivée de « Plus belle la vie » sur TF1, et de « La boite à secrets » qui cartonne sur France 3, Faustine serait sur le départ pour revenir sur M6, où elle présentait « Le meilleur pâtissier » il y a quelques années.



Publicité





De son côté, Karine Le Marchand pourrait faire son arrivée sur TF1. Toujours selon Télé Loisirs, il serait pressentie pour animer « Mask Singer » à la place de Camille Combal.