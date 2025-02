Ici Tout Commence spoilers : Maya sombre, un dérapage, les résumés jusqu’au 21 février 2025

Publicité





Ici tout commence spoilers et résumés en avance jusqu’au 21 février 2025 – Que va-t-il se passer en février dans votre série quotidienne « Ici tout commence » ? Si vous êtes impatient d’en savoir plus, c’est le moment ! Stars-Actu.fr vous propose d’en savoir plus avec les résumés spoilers de la semaine du lundi 17 au vendredi 21 février 2025.











On peut déjà vous dire que dans deux semaines, Maya est au fond du trou. La jeune femme sombre et peine à remonter la pente… Le chef Leroy va décider de lui tendre la main tandis qu’elle fait une révélation choc à Léonard.

De leur côté, Jim et Jasmine dérapent. Et Milan soutient Tom.

Ici tout commence spoilers, les résumés pour la semaine du 17 au 21 février 2025

Lundi 17 février 2025 (épisode 1113) : A L’institut, Maya perd espoir. Lionel cherche la perle rare au sein du master. Tom élabore un plan particulier.



Mardi 18 février 2025 (épisode 1114) : Maya cherche à remonter la pente. Grâce à Milan, Tom enchaîne les étapes. En cuisine, Lionel n’ose pas s’imposer.

Mercredi 19 février 2025 (épisode 1115) : Leroy évite à Maya de toucher le fond. De son côté, Carla ressent un manque. Jim et Jasmine dérapent.

Jeudi 20 février 2025 (épisode 1116) : Aux yeux de Teyssier, Maya reste en sursis. A L’institut, Jim et Jasmine ne savent plus où se mettre. Rose s’amuse de ses points communs avec Carla.

Vendredi 21 février 2025 (épisode 1117) : Maya avoue l’impensable à Léonard. Zoé pense que Solal cache quelque chose. Milan laisse le champ libre à Tom.

