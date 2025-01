Les 12 coups de midi : vers un changement de règles pour éliminer Emilien ?

Publicité





Depuis son arrivée le 25 septembre 2023, Émilien, alors âgé de 20 ans, est devenu une figure emblématique des « 12 coups de midi » sur TF1. En bientôt un an et demi de participation, il a accumulé plus de 1 986 865 euros en gains et découvert pas moins de 17 étoiles mystérieuses, suscitant à la fois admiration et critiques.











Les appels au changement

La longévité exceptionnelle d’Émilien a engendré des réactions contrastées parmi les téléspectateurs. Certains expriment leur lassitude face à sa présence prolongée et réclament une modification des règles pour limiter la durée de participation des Maîtres de midi. Des commentaires tels que « Il est temps qu’il parte, ça devient lassant. Même plus envie de regarder » ou « Il faudrait qu’ils soient obligés de partir au bout d’un certain temmps pour que d’autres aient leur chance de gagner… » illustrent ce sentiment.

La position de la production

Malgré ces critiques, Jean-Luc Reichmann, animateur emblématique de l’émission, défend fermement le parcours d’Émilien. Il souligne le mérite du candidat et l’importance de respecter les règles établies du jeu. Selon lui, la présence continue d’Émilien ne justifie pas une modification des règles, d’autant plus que les audiences restent excellentes, avec des parts de marché atteignant 39,3 % et des pics à plus de 4 millions de téléspectateurs.

Un équilibre délicat

La question d’un éventuel changement permanent des règles pour limiter la durée de participation des Maîtres de midi pose un dilemme. D’une part, instaurer une limite pourrait offrir davantage de chances à de nouveaux candidats et renouveler l’intérêt de certains téléspectateurs. D’autre part, la possibilité pour un candidat de rester en jeu tant qu’il est victorieux fait partie intégrante de l’ADN de l’émission et contribue à fidéliser une large audience.



En conclusion, bien que la longévité d’Émilien suscite des débats, la production des « 12 Coups de midi » semble privilégier le maintien des règles actuelles, estimant que le succès de l’émission repose en partie sur ces champions au long cours. Toutefois, l’évolution des attentes des téléspectateurs pourrait amener à repenser certains aspects du jeu à l’avenir.